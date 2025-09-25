Rhaillayne de Mello (esquerda) matou a tiros a irmã, Rhãyna (direita), em julho de 2022 - Divulgação / Redes sociais

Publicado 25/09/2025 10:50

Rio - A ex-policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello foi condenada a 24 anos de prisão por executar a tiros a própria irmã, Rhãyna Oliveira de Mello , crime ocorrido em São Gonçalo, Região Metropolitana, em julho de 2022.

A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), decidiu pela condenação da ré na última terça-feira (23). Segundo a magistrada, a mulher, na época soldado do 7º BPM (São Gonçalo), tinha plena consciência do seu cargo, mas, mesmo assim, pegou a arma em casa e matou a vítima por motivo fútil, em razão de um desentendimento após consumo de bebida alcoólica, e à traição, pois as irmãs brigavam em condições de igualdade até Rhaillayne atirar.

"Mostra-se inaceitável e inadmissível que um agente da lei, que deveria proteger a população, disponha de sua arma de fogo, mesmo estando em estado de embriaguez pré-ordenada. Sua conduta mostra-se muito mais grave que qualquer outra. Mesmo sabedora de tal condição, não hesitou em agir ilicitamente. Todos os crimes dessa natureza têm consequências graves, mas, na hipótese dos autos, as consequências são catastróficas. Além de sua família ter ficado destruída com tamanha tragédia, o filho da vítima ficou órfão de mãe ainda na primeira infância, sendo certo que do dia para a noite se viu privado do convívio com a mesma", escreveu Krykhtine.

Em plenário, a ex-PM, expulsa da corporação em 2023 , confessou que havia usado um remédio controlado, que adquiriu sem receita, depois de ingerir bebida alcoólica. Mesmo diante de sua condição, ela buscou sua arma em casa.

O crime aconteceu em um posto de combustíveis, na Rua Doutor Francisco Portela, no bairro Camarão, na manhã do dia 2 de julho de 2022. A prisão da acusada foi realizada pelo companheiro dela, que também é policial. Ao perceber o que tinha ocorrido, o homem deu voz de prisão para a mulher e a conduziu até uma delegacia. Na época, a arma usada por Rhaillayne foi apreendida.

Agora, ela terá que cumprir a pena por homicídio duplamente qualificado em regime inicialmente fechado.