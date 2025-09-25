Ciclovia Tim Maia é interditada após alerta de ressaca - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 25/09/2025 21:50

Rio - A Ciclovia Tim Maia, localizada na Avenida Niemeyer, foi totalmente interditada entre os bairros do Leblon e São Conrado, na Zona Sul, na noite desta quinta-feira (25). No local, foram registradas ondas acima dos dois metros de altura, o que é um dos critérios protocolares para o fechamento do corredor.

Mais cedo, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, válido entre 12h desta quinta-feira (25) até 6h da manhã de sexta-feira (26). Durante o período, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura.

O Centro de Operações Rio (COR) publicou uma série de recomendações a serem seguidas durante o alerta de ressaca.

Recomendações para o alerta de ressaca

- Evite o banho de mar;

- Evite a prática de esportes no mar;

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegação;

- Evite trafegar de bicicleta na orla;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Queda da ciclovia causou a morte de duas pessoas

Em 2016, durante o feriado de 21 de abril, parte do trecho que ligava o Leblon a São Conrado caiu, apenas três meses depois que foi inaugurado, depois de ser atingido por uma onda.

A queda causou a morte de duas pessoas. Na ocasião, Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos, e Ronaldo Severino da Silva, de 60, passavam pelo local quando o trecho de 26 metros foi atingido pela onda e cedeu.