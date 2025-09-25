Rio - A Ciclovia Tim Maia, localizada na Avenida Niemeyer, foi totalmente interditada entre os bairros do Leblon e São Conrado, na Zona Sul, na noite desta quinta-feira (25). No local, foram registradas ondas acima dos dois metros de altura, o que é um dos critérios protocolares para o fechamento do corredor.
Mais cedo, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, válido entre 12h desta quinta-feira (25) até 6h da manhã de sexta-feira (26). Durante o período, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura.
O Centro de Operações Rio (COR) publicou uma série de recomendações a serem seguidas durante o alerta de ressaca.
Recomendações para o alerta de ressaca
- Evite o banho de mar; - Evite a prática de esportes no mar; - Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar; - Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros; - Os pescadores devem evitar navegação; - Evite trafegar de bicicleta na orla; - Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Queda da ciclovia causou a morte de duas pessoas
Em 2016, durante o feriado de 21 de abril, parte do trecho que ligava o Leblon a São Conrado caiu, apenas três meses depois que foi inaugurado, depois de ser atingido por uma onda.
A queda causou a morte de duas pessoas. Na ocasião, Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos, e Ronaldo Severino da Silva, de 60, passavam pelo local quando o trecho de 26 metros foi atingido pela onda e cedeu.
