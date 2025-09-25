Ondas podem chegar a 2,5 metros, segundo a Marinha - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 25/09/2025 17:32

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, válido entre 12h desta quinta-feira (25) até 6h da manhã de sexta-feira (26). Durante o período, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura.

A recomendação é que a população evite o banho de mar, não permaneça em mirantes e costões próximos ao mar, e que embarcações, como caiaques e pequenas lanchas, não sejam utilizadas até o fim do aviso.

Previsão do tempo para os próximos dias

A previsão para a cidade do Rio nesta sexta-feira (26) é de tempo fechado, com chuvisco ou chuva fraca isolada entre a madrugada e a manhã e o céu permanecendo nublado no restante do dia. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 14°C e máxima de 25°C.

A partir de sábado (27), o tempo começa a melhorar. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 14°C e 26°C.

No domingo (28), o tempo permanece firme. O dia será de céu parcialmente nublado e sem chuva, com termômetros podendo chegar a 27°C e mínima de 14°C.