Apreensão foi feita pela Receita e Polícia FederalDivulgação
Segundo a Receita Federal, o material entorpecente foi localizado em uma fiscalização de rotina em contêineres que seguiriam para o mercado internacional. Cães de faro da Receita e da Polícia Federal identificaram a presença da droga.
A apreensão foi feita por agentes da Receita Federal e por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), que ficaram responsáveis pela investigação.
