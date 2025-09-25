Apreensão foi feita pela Receita e Polícia FederalDivulgação

Rio - Cerca de meia tonelada de cocaína foi apreendida nesta quinta-feira (25) no Porto do Rio de Janeiro em uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. A droga estava escondida em uma carga de sacas de café destinada à Europa.
Segundo a Receita Federal, o material entorpecente foi localizado em uma fiscalização de rotina em contêineres que seguiriam para o mercado internacional. Cães de faro da Receita e da Polícia Federal identificaram a presença da droga.

A apreensão foi feita por agentes da Receita Federal e por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), que ficaram responsáveis pela investigação. 