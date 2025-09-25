Policiamento foi reforçado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/09/2025 16:01 | Atualizado 25/09/2025 16:05

Rio - O policiamento nos arredores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, foi reforçado nesta quinta-feira (25) após um intenso tiroteio na região, na noite de quarta (24).

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, disparos foram ouvidos por volta das 19h nas proximidades da Rua Torres Homem. Já a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou tiros no mesmo horário, nas proximidades da Rua Souza Franco.



Uma equipe de O DIA esteve no local na manhã desta quinta e encontrou viaturas da Polícia Militar baseadas na Rua Torres Homem, na esquina com a Rua Petrocochino. De acordo com a corporação, o policiamento ostensivo segue atuando na região.



Moradores da região convivem com uma rotina de violência, ocasionada principalmente pelas disputas territoriais entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que desde o ano passado travam uma guerra pelo controle do Morro dos Macacos.



Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade. Atualmente, o TCP domina o morro, mas os constantes tiroteios na área são resultado de uma tentativa de expansão territorial do CV, com traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, buscando aumentar sua influência. A distância de cerca de 4 km entre as duas comunidades facilita a mobilização dos bandidos.



