Cerimônia de assinatura do novo contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta quinta-feira (25) - Marcelo Piu

Publicado 25/09/2025 15:43 | Atualizado 25/09/2025 16:05

Rio - A concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) assinou um ajuste de contrato de concessão nesta quinta-feira (25), após aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU). O novo termo prevê a saída da Infraero da gestão do terminal até março de 2026.