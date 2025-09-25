Carro tombou na Linha Amarela, na manhã desta quinta-feira (25)@OperacoesRio

Rio - Um veículo tombou na manhã desta quinta-feira (25), na Linha Amarela, altura de Del Castilho, no sentido Barra da Tijuca.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação não foi acionada para o caso, que ficou sob responsabilidade da Lamsa, concessionária que administra a via.
Procurada, a Lamsa informou que uma pessoa que estava no carro foi atendida e liberada no local, perto da alça da saída 5, na faixa à esquerda.