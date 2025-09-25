Carro tombou na Linha Amarela, na manhã desta quinta-feira (25)@OperacoesRio
Carro tomba na Linha Amarela
Acidente ocorreu na pista sentido Barra da Tijuca, altura de Del Castilho
Menina de 3 anos agredida pelo padrasto em Cachoeiras de Macacu recebe alta
Criança estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo
MPF aponta 'preocupação' com gratificação de policiais por 'neutralizar' criminosos
Procurador afirma que proposta descumpre ADPF das Favelas e viola direito à segurança pública
Perseguição termina com dois ladrões de moto feridos na Baixada
Um revólver e três celulares foram apreendidos
Quatro construções irregulares na Rocinha são demolidas
Prédios já haviam sido alvos de fiscalizações no início do ano
Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por executar irmã a tiros em São Gonçalo
Rhaillayne Oliveira de Mello, que respondia o processo em liberdade, terá que voltar à cadeia
