Carro tombou na Linha Amarela, na manhã desta quinta-feira (25)@OperacoesRio

Publicado 25/09/2025 13:05 | Atualizado 25/09/2025 15:29

Rio - Um veículo tombou na manhã desta quinta-feira (25), na Linha Amarela, altura de Del Castilho, no sentido Barra da Tijuca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação não foi acionada para o caso, que ficou sob responsabilidade da Lamsa, concessionária que administra a via.

Procurada, a Lamsa informou que uma pessoa que estava no carro foi atendida e liberada no local, perto da alça da saída 5, na faixa à esquerda.