Construções estão localizadas ao lado da UPP RocinhaDivulgação

Publicado 25/09/2025 10:53

Rio - Quatro construções irregulares foram demolidas na Rocinha, Zona Sul do Rio, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na manhã desta quinta-feira (25). Os imóveis estavam em uma área de preservação ambiental e não possuíam licenciamento.

São quatro prédios, dois parcialmente habitados e os outros dois em fase de construção, que já foram alvos da ação da Seop no início de 2025, e estão localizados no Portão Vermelho, ao lado da UPP Rocinha.

"Atuaremos quantas vezes for necessário para demolir construções irregulares em áreas conflagradas da cidade. Nossa última neste imóvel foi em janeiro. E já estamos de volta novamente. Esse tipo de desrespeito ao Poder Municipal não passará impune. Afinal, estamos falando de imóveis com altíssimo valor de mercado", destaca o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

As ações foram iniciadas pelos últimos pavimentos dos imóveis, que estão em fase de estrutura e alvenaria. Além da Seop, também participaram da ação a Polícia Militar, a Subprefeitura da Zona Sul e a Rioluz.