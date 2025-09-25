Reunião aconteceu após mutirão do Procon com mães atípicasÉrica Martin/Agência O Dia
Sedcon e Unimed Ferj se reúnem para tratar casos de famílias atípicas
Encontro aconteceu após mutirão do Procon-RJ, realizado no início desta semana
Pessoas com deficiência aproveitam ação social do TJRJ: 'Acolhimento e respeito'
Evento homenageou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Meia tonelada de cocaína é apreendida pela PF e a Receita no Porto do Rio
Droga estava escondida em uma carga de café com destino à Europa
Disque Denúncia pede informações sobre líder de quadrilha de roubo de veículos
Grupo de Rodrigo Correia Martins da Piedade, vulgo 'Loirinho', é apontado como responsável pela tentativa de latrocínio do goleiro Rossi, do Flamengo
Incidente com carreta interdita Estrada dos Bandeirantes e calha do BRT na Zona Sudoeste
Colisão aconteceu na altura da estação Santa Efigênia, sentido Madureira
Marinha emite alerta de ressaca para o Rio; ondas podem chegar a 2,5 metros
Aviso vale até 6h desta sexta-feira (26). Previsão é de tempo fechado com chuva fraca
