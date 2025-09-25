Reunião aconteceu após mutirão do Procon com mães atípicas - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 25/09/2025 21:11 | Atualizado 25/09/2025 21:45

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e a presidência da Unimed Ferj se reuniram na tarde desta quinta-feira (25) para discutir os atendimentos das famílias atípicas que participaram do mutirão feito na terça-feira passada (23) . Durante o encontro, foram apresentados os relatos recebidos e definidas medidas para acelerar a resolução das pendências.

Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a operadora de saúde assumiu o compromisso de se dedicar a todos os casos individualmente, considerando as particularidades de cada família. "A Unimed Ferj não se negou a analisar os casos. Pelo contrário, demonstrou empenho em encontrar soluções para todos os associados de famílias atípicas", disse.

Segundo o relatório entregue, 98 mães participaram do mutirão. Desses atendimentos, quatro casos foram resolvidos de imediato, 24 não foram resolvidos e 70 estão em prazo de análise solicitado pela operadora. A Unimed Ferj se comprometeu a dar andamento a todos os processos em caráter emergencial, convocando as famílias já a partir da próxima semana.

No último dia 9, os responsáveis fizeram um protesto contra a suspensão de terapias por falta de pagamentos da operadora às unidades conveniadas.

A estratégia definida prevê, em um primeiro momento, a análise minuciosa de cada caso. Em seguida, as famílias serão chamadas individualmente para receber encaminhamentos imediatos. Paralelamente, equipes da Sedcon e do Procon-RJ seguirão com operações e fiscalizações em hospitais e clínicas, a fim de assegurar que as medidas legais estejam sendo cumpridas.

