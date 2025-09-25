Disque Denúncia pede informações sobre Rodrigo Correia Martins da Piedade, vulgo 'Loirinho' - Divulgação

Publicado 25/09/2025 18:19 | Atualizado 25/09/2025 18:44

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (25), um cartaz de procurado para pedir informações sobre a localização de Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como Loirinho, de 34 anos. Ele é apontado como chefe do grupo denominado Bonde do Loirinho, maior quadrilha de roubos de veículos do Rio, envolvida na tentativa de latrocínio ao goleiro Rossi , do Flamengo, em maio.

De acordo com as investigações, nas últimas semanas, a quadrilha de Loirinho praticou diversos roubos de veículos nas regiões do Centro, Botafogo, Flamengo e Praça da Bandeira, sempre agindo com violência, ameaçando as vítimas com forte armamento e truculência.

A dupla foi abordada na Rua Uranos, próximo ao Complexo da Penha, e houve troca de tiros. Ele foi baleado e chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. O outro criminoso conseguiu fugir. As equipes apreenderam um carro modelo Toyota Corolla, roubado há cerca de 15 dias e usado pelo grupo para cometer crimes, um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, um bloqueador de sinal GPS, uma granada, um colete a prova de balas.

A quadrilha também foi responsável pelos assaltos contra turistas em frente ao Aeroporto Santos Dumont, em maio, e na semana passada, quando ameaçaram as vítimas com fuzis e uma adolescente teve o celular levado. As investigações ainda apontaram que os bandidos do "Bonde do Loirinho" agem no final da noite e no início da madrugada.

O grupo também foi responsável pela tentativa de latrocínio contra o goleiro Rossi, do Flamengo , na manhã do dia 8 de maio, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte. Na ocasião, os jogadores desembarcaram no Rio por volta de 5h30 e voltavam para casa, quando eles atiraram diversas vezes contra o carro blindado do goleiro, na tentativa de roubar o veículo.

Contra Loirinho há 14 mandados, expedidos entre os anos de 2018 e 2024, pelos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa, Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime tentado. As investigações apontam que Rodrigo vem se escondendo no Complexo da Penha, na Zona Norte.

O criminoso, membro do Comando Vermelho (CV), já teve passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2009 e 2014, e em sua ficha criminal ainda constam anotações pelos crimes de Receptação, Concurso Material - quando o agente realiza mais de uma conduta que resulta em dois ou mais crimes-, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização do criminoso “Loirinho” e membros de sua quadrilha, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

