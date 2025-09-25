Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (25), um cartaz de procurado para pedir informações sobre a localização de Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como Loirinho, de 34 anos. Ele é apontado como chefe do grupo denominado Bonde do Loirinho, maior quadrilha de roubos de veículos do Rio, envolvida na tentativa de latrocínio ao goleiro Rossi, do Flamengo, em maio.
De acordo com as investigações, nas últimas semanas, a quadrilha de Loirinho praticou diversos roubos de veículos nas regiões do Centro, Botafogo, Flamengo e Praça da Bandeira, sempre agindo com violência, ameaçando as vítimas com forte armamento e truculência.
A dupla foi abordada na Rua Uranos, próximo ao Complexo da Penha, e houve troca de tiros. Ele foi baleado e chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. O outro criminoso conseguiu fugir. As equipes apreenderam um carro modelo Toyota Corolla, roubado há cerca de 15 dias e usado pelo grupo para cometer crimes, um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, um bloqueador de sinal GPS, uma granada, um colete a prova de balas.
A quadrilha também foi responsável pelos assaltos contra turistas em frente ao Aeroporto Santos Dumont, em maio, e na semana passada, quando ameaçaram as vítimas com fuzis e uma adolescente teve o celular levado. As investigações ainda apontaram que os bandidos do "Bonde do Loirinho" agem no final da noite e no início da madrugada.
O grupo também foi responsável pela tentativa de latrocínio contra o goleiro Rossi, do Flamengo, na manhã do dia 8 de maio, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte. Na ocasião, os jogadores desembarcaram no Rio por volta de 5h30 e voltavam para casa, quando eles atiraram diversas vezes contra o carro blindado do goleiro, na tentativa de roubar o veículo.
Contra Loirinho há 14 mandados, expedidos entre os anos de 2018 e 2024, pelos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa, Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime tentado. As investigações apontam que Rodrigo vem se escondendo no Complexo da Penha, na Zona Norte.
O criminoso, membro do Comando Vermelho (CV), já teve passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2009 e 2014, e em sua ficha criminal ainda constam anotações pelos crimes de Receptação, Concurso Material - quando o agente realiza mais de uma conduta que resulta em dois ou mais crimes-, tráfico e associação para o tráfico de drogas.
O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização do criminoso “Loirinho” e membros de sua quadrilha, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) Aplicativo: Disque Denúncia RJ Anonimato Garantido
