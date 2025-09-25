André Francisco da Silva foi capturado em Itaquaquecetuba, no interior de São PauloReprodução
Polícia prende mais um suspeito de assaltar casa de ex-sogros de Bolsonaro em Resende
Captura ocorreu no interior de São Paulo, onde homem atuava como bombeiro civil; outros quatro acusados já haviam sido detidos
Incidente com carreta interdita Estrada dos Bandeirantes e calha do BRT na Zona Sudoeste
Intervalos no sistema de transporte ainda estão em fase de normalização
Marinha emite alerta de ressaca para o Rio; ondas podem chegar a 2,5 metros
Aviso vale até 6h desta sexta-feira (26). Previsão é de tempo fechado com chuva fraca
Terceira etapa da vacinação antirrábica acontece neste sábado
Ação vai acontecer em mais de 140 pontos nos bairros da Zona Norte e Sudoeste
Polícia prende mais um suspeito de assaltar casa de ex-sogros de Bolsonaro em Resende
Captura ocorreu no interior de São Paulo, onde homem atuava como bombeiro civil; outros quatro acusados já haviam sido detidos
Policiamento é reforçado após noite de tiroteio no Morro dos Macacos
Moradores convivem com rotina de violência devido a guerra territorial na região
Novo contrato de concessão do Galeão marca saída da Infraero
Mudanças foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU); transição deve ocorrer até março de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.