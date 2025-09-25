André Francisco da Silva foi capturado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo - Reprodução

Publicado 25/09/2025 16:29 | Atualizado 25/09/2025 17:57

Rio - Policiais da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quinta-feira (25), em Itaquaquecetuba, em São Paulo, André Francisco da Silva, de 54 anos, apontado como um dos integrantes do grupo que assaltou a casa de ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro , em Resende, no Sul Fluminense, no fim de agosto. Outros quatro suspeitos de envolvimento no crime já haviam sido detidos.

De acordo com as investigações, André, que trabalhava como bombeiro civil no município paulista, foi o responsável por planejar a invasão. A captura teve apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Os agentes cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo, expedido pela 1º Vara Criminal de Resende, e apreenderam um celular.

As duas primeiras prisões aconteceram no bairro Paraíso , em Resende, em 29 de agosto, cinco dias após a invasão. Os homens portavam um revólver, munições, um simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na ação criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

Relembre o caso

Foram feitos reféns por mais de uma hora Rogéria Bolsonaro, de 65 anos, mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL) e ex-mulher de Jair, e os pais dela, ambos octogenários.

Os assaltantes apontaram armas para a cabeça das vítimas e usaram fita adesiva para amordaçá-las. Em um áudio gravado por Rogéria, é possível ouvir os bandidos perguntando "onde estava o dinheiro que Bolsonaro mandava" e afirmando serem da comunidade da Penha, Zona Norte do Rio.

Um vídeo publicado por Flávio mostra a residência revirada, com móveis e objetos espalhados. Ao não encontrarem dinheiro, os criminosos com joias, como anéis, e um carro, recuperado posteriormente por policiais militares.