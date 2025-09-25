Cães e gatos com mais de três meses de vida podem ser imunizados - Prefeitura do Rio / Marcelo Piu

Publicado 25/09/2025 16:34

Rio - A terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica no município do Rio de Janeiro será realizada no sábado (27), das 9h às 17h. Serão mais de 140 postos de vacinação gratuita que vão ser disponibilizados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais em diversos bairros das zonas Norte e Sudoeste da cidade. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da prefeitura

Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Animais com menos de três meses, gestantes ou que apresentem algum sinal de doença no dia da campanha não devem ser vacinados. Também é importante que os tutores levem a carteira de vacinação do pet e que os animais sejam conduzidos por pessoas maiores de idade.



Os bairros que terão postos de vacinação neste sábado incluem: Recreio, Barra, Jacarepaguá, Madureira, Pavuna, Anchieta, Vila Valqueire, Curicica, Marechal Hermes, Quintino, entre outros.



A campanha seguirá até novembro, com mais duas etapas previstas. As datas e os bairros atendidos nas próximas fases serão divulgados em breve.