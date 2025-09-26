X do Nuno
'Gratificação faroeste' afronta ADPF das Favelas
Prefeitura cancela alvará de empresa que exploraria máquinas de apostas no Jockey
Decisão corrobora com veto, publicado no fim de agosto, a tal atividade em estabelecimentos da cidade
Ciclovia Tim Maia é interditada devido a ondas com mais de dois metros
Marinha emitiu alerta de ressaca válido até esta sexta-feira (6)
Sedcon e Unimed Ferj se reúnem para tratar casos de famílias atípicas
Encontro aconteceu após mutirão do Procon-RJ, realizado no início desta semana
Pessoas com deficiência aproveitam ação social do TJRJ: 'Acolhimento e respeito'
Evento homenageou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Meia tonelada de cocaína é apreendida pela PF e a Receita no Porto do Rio
Droga estava escondida em uma carga de café com destino à Europa
