Publicado 26/09/2025 00:00

O MPF alertou para os riscos da “gratificação faroeste” aprovada pela Alerj, que prevê bônus a policiais que “neutralizarem” criminosos. A medida, segundo a Procuradoria, afronta a ADPF das Favelas, decisão do STF que proíbe gratificação por letalidade policial.

Com o carro popular custando em média R$ 75 mil, o novo Imposto Seletivo pode aumentar ainda mais os preços. Representantes da indústria alertam: sem um teto, a alíquota pode começar em 10% e chegar a 35%. No Brasil, onde carro já pesa no bolso, tributar mais é insistir na lógica de que consumo popular merece punição fiscal.