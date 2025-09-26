Carta ao leitor do DIA - 26 de setembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Na manchete, polícia combate venda de Ritalina pela internet
Ataque, Mengão vence Estudiantes nos pênaltis e está na semifinal da Libertadores
Fogão não terá zaga titular
Fluzão anuncia Zubeldía
Rio, Suspeito de integrar 'Bonde do Loirinho' é morto em confronto
Homem denuncia companheira que queimou seu rosto com água quente enquanto ele dormia
Rio divulga dados sobre HIV
Disque Denúncia pede informações sobre chefe do tráfico de Vargem Grande
Criança agredida pelo padrasto recebe alto; acusado segue foragido
Economia, Trabalha Rio cadastra currículos nas zonas Oeste e Norte na próxima semana
No D, Confira as atrações do fim de semana
Rio de Janeiro
Prefeitura cancela alvará de empresa que exploraria máquinas de apostas no Jockey
Decisão corrobora com veto, publicado no fim de agosto, a tal atividade em estabelecimentos da cidade
Rio de Janeiro
Ciclovia Tim Maia é interditada devido a ondas com mais de dois metros
Marinha emitiu alerta de ressaca válido até esta sexta-feira (6)
Rio de Janeiro
Sedcon e Unimed Ferj se reúnem para tratar casos de famílias atípicas
Encontro aconteceu após mutirão do Procon-RJ, realizado no início desta semana
Rio de Janeiro
Pessoas com deficiência aproveitam ação social do TJRJ: 'Acolhimento e respeito'
Evento homenageou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
