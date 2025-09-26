Mais artigos de O Dia
O Dia
Na manchete, polícia combate venda de Ritalina pela internet
Ataque, Mengão vence Estudiantes nos pênaltis e está na semifinal da Libertadores
Fogão não terá zaga titular
Fluzão anuncia Zubeldía
Rio, Suspeito de integrar 'Bonde do Loirinho' é morto em confronto
Homem denuncia companheira que queimou seu rosto com água quente enquanto ele dormia
Rio divulga dados sobre HIV
Disque Denúncia pede informações sobre chefe do tráfico de Vargem Grande
Criança agredida pelo padrasto recebe alto; acusado segue foragido
Economia, Trabalha Rio cadastra currículos nas zonas Oeste e Norte na próxima semana
No D, Confira as atrações do fim de semana