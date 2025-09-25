Carreta enguiçada ficou atravessada na Estrada dos Bandeirantes e na calha do BRT - Reprodução/COR

Publicado 25/09/2025 17:38

Rio - Uma carreta ficou atravessada ao enguiçar na Estrada dos Bandeirantes, na tarde desta quinta-feira (25), na Taquara, Zona Sudoeste. Além de fechar a via, o incidente também obstruiu a pista exclusiva do BRT, no corredor Transcarioca, altura da estação Santa Efigênia, sentido Madureira.

A interdição durou menos de 30 minutos - às 17h, a veículo já havia sido retirado -, o que foi suficiente para impactar diversas linhas do BRT, segundo a Mobi-Rio, concessionária responsável pelo sistema.

Confira a lista:

46 - Penha x Alvorada

35 - Madureira x Alvorada Parador

40 - Madureira x Alvorada Expresso

41 - Madureira x Recreio Expresso

31 - V. Carvalho x Alvorada semiexpresso

Ainda de acordo com a Mobi-Rio, os intervalos só foram normalizados perto das 18h.

O Centro de Operações Rio (COR) destacou que, após a remoção da carreta, a Estrada dos Bandeirantes sofreu com retenções no trecho entre a Rua Gusmão Lôbo e a Estrada Santa Efigênia.

Uma foto do incidente mostra o caminhão sobre o canteiro central que separa a Estrada dos Bandeirantes da calha do BRT. Não há informações se o condutor tentou executar uma bandalha antes de o veículo enguiçar. A CET-Rio foi também acionada para a ocorrência.