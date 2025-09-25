Os traficantes 'Gabriel GB' e 'Cara de Mula' estão envolvidos em dois homicídios em Vargem Grande - Divulgação

Os traficantes 'Gabriel GB' e 'Cara de Mula' estão envolvidos em dois homicídios em Vargem GrandeDivulgação

Publicado 25/09/2025 09:58

Rio - Um cartaz do Disque Denúncia foi divulgado, nesta quarta-feira (24), pedindo informações para localizar e prender Gabriel da Silva Alves, de 31 anos, ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP). Conhecido como GB, ele é o chefe do tráfico de drogas em Vargem Grande, Zona Sudoeste do Rio, e está envolvido em dois assassinatos praticados em 2024 e 2025.

No primeiro caso, em 2024, criminosos sob o comando de GB assassinaram Jean Carlos Santana da Costa, de 32 anos, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela ida da vítima à Cidade de Deus, região comandada por uma facção criminosa rival, o Comando Vermelho (CV), o que desagradou os traficantes de Vargem Grande, que é dominado pelo TCP. Participaram do crime os traficantes Cleysson Fernando de Souza Brazil, vulgo Negão, de 28 anos, que já se encontra preso desde junho deste ano, e Diego Santos Cometa, o Cara de Mula, de 30 anos, que é procurado pela polícia.

Já o segundo crime, ocorrido em fevereiro deste ano, se refere ao assassinato de Frauzenete Soares da Silva, de 53 anos, vice-presidente da Associação de Moradores da Comunidade Palmares, em Vargem Grande, por 25 anos. Segundo a polícia, ela era contra as cobranças realizadas pelos traficantes e milicianos aos moradores e comerciantes da região, o que motivou a sua morte.

Também a mando de Gabriel GB, o traficante Luiz Fernando dos Santos Pereira, vulgo Negão, de 25 anos, preso em março deste ano, atirou diversas vezes na vítima que estava dentro da sua casa de festas, o Espaço Soares.

A quadrilha também estaria praticando extorsão semanal a uma cooperativa de reciclagem na Palmares e em comunidades vizinhas, cobram por serviços como internet, água e energia elétrica, mesmo daqueles moradores que pagam regularmente às empresas.

Contra Gabriel GB constam dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 2ª e 3ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio qualificado. Também constam para os traficantes foragidos da justiça Diego Santos Cometa, conhecido como Cara de Mula, e Christian de Souza Ribeiro, vulgo Kikito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) solicitam que quem tiver informações sobre a localização de Gabriel GB, Kikito e Cara de Mula, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:

-Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ