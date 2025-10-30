UFF e outras universidades retornam à normalidade dois dias após megaoperação - Divulgação

Publicado 30/10/2025 07:48 | Atualizado 30/10/2025 07:48

Rio - As universidades públicas do Rio de Janeiro decidiram reabrir as portas, nesta quinta-feira (30), dois dias depois da megaoperação mais letal da história, realizada na última terça-feira (28) . A ação, que terminou com 121 mortos, sendo dois policiais civis e dois militares, mirou a atuação do Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão e da Penha.

Nas redes sociais, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou uma nota em que informava o retorno à normalidade. "As atividades acadêmicas e administrativas da Uerj terão expediente regular em todos os seus campi", afirmou.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou a retomada das atividades e informou que continuará acompanhando a situação da segurança pública. "A UFRJ manifesta solidariedade às vítimas e às famílias afetadas pela violência que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias e expressa repúdio à barbárie que ameaça a vida e o direito de ir e vir", disse.

Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), todas as atividades retornaram à normalidade. "Reiteramos que a UFRRJ permanece atenta à situação da segurança pública no Rio de Janeiro e trará mais orientações, caso necessário", afirmou.

Para a Universidade Federal Fluminense (UFF), o retorno do município ao Estágio 1 de risco, estabelecido pelo Centro de Operações Rio (COR), explica o retorno à normalidade. "Tendo como prioridade preservar a integridade e o bem-estar de toda a sua comunidade acadêmica, a UFF se mantém vigilante e acompanha atentamente a escalada da conjuntura de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, a fim de basear suas decisões, e comunicará, tempestivamente, a adoção de qualquer nova medida", disse a instituição.

Já a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) pediu para que estudantes e funcionários não se coloquem em risco, mas anunciou o retorno das atividades presenciais. "Recomendamos a nossos estudantes e servidores que não se coloquem em risco caso as condições de segurança dos locais onde vivem ainda não estejam restabelecidas", orientou.

O Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet/RJ) também anunciou o retorno de todas as atividades. "A decisão foi tomada após a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmar que a cidade se manteve em Estágio 1, que indica situação de normalidade", afirmou a instituição.