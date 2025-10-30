Deputado Otoni de Paula criticou megaoperação no RJReprodução
"Aqui tem está falando é pastor e não é pastor progressista não, só de gente de filho de gente de igreja eu sei que morreram quatro ontem [terça], meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. Sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Ninguém, e sabe por que não? Porque preto, correndo em dia de operação na favela é bandido. Preto com chinelo havaiana sem camisa pode ser trabalhador, correu é bandido", disse, durante discurso na tribuna da Câmara.
Emocionado, o deputado fez duras críticas e citou racismo presente no país. "É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: ‘Que bom, matou’. É porque o filho de vocês não está lá dentro, como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade e meu pânico é que ele é preto. Ontem [terça], eu tive que dizer: ‘Vai pra casa, que roupa você está vestindo?’. Porque meu filho no Rio não anda de chinelo, eu ensino a ele que ele tem que andar de roupa bonita porque é preto e só depois que derem um tiro dele é que vão saber que é filho de um preto deputado", finalizou.
Que LAPADA, acho que Nikolas Ferreira é a trupe da extrema direita devem ter enfiado a cara no buraco! Otoni de Paula expôs os falsos cristãos. pic.twitter.com/LBKQDo5IGb— Ivan Vieira (@ivanvieira_5) October 30, 2025
