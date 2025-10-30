Deputado Otoni de Paula criticou megaoperação no RJ - Reprodução

Publicado 30/10/2025 06:46





"Aqui tem está falando é pastor e não é pastor progressista não, só de gente de filho de gente de igreja eu sei que morreram quatro ontem [terça], meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. Sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Ninguém, e sabe por que não? Porque preto, correndo em dia de operação na favela é bandido. Preto com chinelo havaiana sem camisa pode ser trabalhador, correu é bandido", disse, durante discurso na tribuna da Câmara.



Rio - O deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (30), que entre os 121 mortos na megaoperação nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, estão quatro filhos de membros de sua igreja. Segundo ele, os jovens que não tinham envolvimento com o crime organizado.

Otoni é pastor na igreja do Ministério Missão de Vida, fundada em 1998.

Que LAPADA, acho que Nikolas Ferreira é a trupe da extrema direita devem ter enfiado a cara no buraco! Otoni de Paula expôs os falsos cristãos. pic.twitter.com/LBKQDo5IGb — Ivan Vieira (@ivanvieira_5) October 30, 2025

Moradores resgataram corpos da mata

Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram nesta terça-feira (28), dia da operação. Entre elas estavam 54 suspeitos e quatro policiais.





Nesta quarta (29), 63 corpos já foram encontrados em uma área de mata da Vacaria , na Serra da Misericórdia, onde aconteceram os principais confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores levaram todos os cadáveres até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha.

O número de óbitos oficiais ainda pode crescer, pois as buscas continuam na região.



Além dos mortos, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos. As equipes apreenderam 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.