Luiz Carlos, Celso e Rodrigo foram presos no Campinho - Divulgação

Publicado 30/10/2025 20:43

Rio - Três bandidos que fugiram durante a megaoperação nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, foram presos em flagrante com a ajuda de informações repassadas pelo Disque Denúncia. Luiz Carlos Mourão de Matos, de 22 anos, Celso Luiz Gitahy Ferreira, de 27, e Rodrigo dos Santos Lourenço, de 35, se esconderam em um imóvel no bairro do Campinho, na Zona Oeste, mas foram encontrados e detidos por agentes do 9º BPM (Honório Gurgel) ainda na noite de terça-feira (28).

De acordo com as investigações, os três têm anotações criminais por roubo, organização criminosa, adulteração de sinais identificadores de veículos, falso testemunho e receptação. O Disque Denúncia recebeu informações de que eles estavam em uma residência na Rua Doutor Jaime Marquês de Araújo com drogas e armas.

Quando os militares chegaram ao imóvel, Rodrigo tentou fugir e invadiu uma outra casa, onde fez um casal de refém e acabou sendo preso. Durante a ação, outros dois adolescentes foram apreendidos e um quinto suspeito conseguiu fugir.

Os policiais recolheram um fuzil, uma pistola com carregador alongado, munições, rádios, 21 frascos de lança-perfume, maconha, 11 celulares e uma granada de gás lacrimogêneo. O trio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas.

O Disque Denúncia pede quem informações sobre foragidos da Justiça sejam enviadas por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ