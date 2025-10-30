Luiz Carlos, Celso e Rodrigo foram presos no CampinhoDivulgação
Luiz Carlos, Celso e Rodrigo foram presos no CampinhoDivulgação
Governo Federal envia 20 peritos da PF para reforçar perícia no Rio
É a primeira ação do escritório emergencial de combate ao crime
Megaoperação apreendeu fuzis de forças armadas de Argentina, Peru e Venezuela
Maioria das armas fabricadas nos Estados Unidos foi apontada como falsificada por peritos da Polícia Civil
Castro anuncia criação de 'consórcio da paz' entre estados para combater o crime
Em coletiva, governador do Rio afirmou que novo grupo vai funcionar como um laboratório para compartilhar experiências e soluções
Polícia prende bandidos que fugiram durante megaoperação
Militares receberam informações do Disque Denúncia e localizaram o trio no bairro do Campinho
