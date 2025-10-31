Mais artigos de O Dia
O Dia
Na manchete, Castro receberá Moraes para reunião sobre megaoperação
"Eu nunca apoiei a vida que ele levou", diz mãe de criminoso morto durante a ação policial 
Sargentos do Bope mortos na operação nos complexos da Penha e Alemão são sepultados com honras militares e presença do comandante-Geral da PM
Três foragidos da ação são presos no Campinho
Moradores dos complexos tentam retomar rotina
Em Rio, PF mira fraudadores de benefícios de ex-servidores da UFRJ
Jovem de 13 anos é morta em Bangu
Escola de teatro precisa de doações
PL que autoriza mulheres a usarem spray de pimenta é aprovado na Alerj
No D, Calcinha Preta, Xande de Pilares, Dilsinho e são algumas das atrações neste fim de semana no Rio
Brasil, Congresso aprova PL para que faixa de isenção do IR seja por tempo indeterminado