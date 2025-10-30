Cláudio Castro se reuniu com governadores do país nesta quinta-feira (30) - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 30/10/2025 21:16 | Atualizado 30/10/2025 21:34

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), propôs a criação de um "consórcio da paz" entre os estados durante uma reunião com governadores, nesta quinta-feira (30). O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio, e teve como principal objetivo discutir a integração de estratégias de combate ao crime organizado e o fortalecimento da cooperação entre as unidades da federação.





Segundo Castro, o consórcio da paz funcionará como um laboratório para que os governadores compartilhem experiências e ações conjuntas. "Este consórcio da paz vai dividir e somar soluções e ajudas práticas na discussão de estratégias. Propus ainda que a sede seja no Rio de Janeiro. Saio daqui feliz por ter uma visão clara de que temos uma grande oportunidade de mudar a segurança pública do nosso país, com integração, coragem e efetividade", disse.



Durante o encontro, o governador também comentou sobre a necessidade de classificar determinadas ações como terroristas. "Eu desafio qualquer um a portar um fuzil em cidades como Paris, Londres, Barcelona, Nova York ou Frankfurt e sobreviver mais de 20 ou 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa armada com fuzil é considerada terrorista. Infelizmente, nossa lei fala sobre tudo, menos sobre terrorismo, por isso temos lutado para que essa facção seja reconhecida como tal. Terrorismo se mede pelas ações, e não pelas motivações. Infelizmente, a lei se preocupa mais com a motivação", enfatizou.

Em coletiva, Castro afirmou que o Rio se coloca à disposição para sediar o novo grupo. Na quarta-feira (29), o governador e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já haviam anunciado a criação de um "escritório emergencial" voltado ao combate ao crime em âmbito federal. As medidas acontecem dois dias depois da megaoperação mais letal da história do Rio

Na reunião desta quinta, no Rio, participaram os governadores Jorginho Mello (PL-SC), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Eduardo Riedel (PP-MS). Ibaneis Rocha (MDB-DF) enviou a vice, Celina Leão (PP) para representá-lo. Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) participou por videoconferência.

Hoje mais cedo, após a reunião entre a cúpula da segurança do Rio e a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou que a classificação do Comando Vermelho como organização terrorista poderia dar mais segurança aos policiais.

Atualmente, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são classificados como organizações criminosas, conforme a legislação. Isso significa que são vistos como grupos com estrutura hierárquica voltada à prática de crimes. Atualmente, a lei permite interceptações telefônicas, delações premiadas e acordos de cooperação internacional.