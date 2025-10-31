Publicado 31/10/2025 00:00

Vladimir Putin anunciou o teste do chamado “Torpedo do Juízo Final”, um drone submarino com capacidade nuclear. O recado à gestão do americano Donald Trump é claro: a corrida armamentista voltou ao radar — e o tabuleiro global volta a se mover.

Após a megaoperação no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que endurece o combate ao crime organizado, ampliando penas e recursos de investigação. A medida chega em meio à pressão por respostas firmes diante do avanço das facções no país.