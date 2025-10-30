Rio de Paz faz ato em Copacabana em homenagem aos quatro policiais mortos em megaoperação - Divulgação/Rio de Paz

Publicado 30/10/2025 18:02

Rio - A ONG Rio de Paz realiza, nesta quinta-feira (30), um ato em memória dos policiais mortos durante a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha . A homenagem acontece na Praia de Copacabana, na altura do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

Em uma espécie de memorial provisório, membros da ONG fincaram quatro cruzes na areia, com quatro camisas manchadas de vermelho, sendo duas da Polícia Militar, em referência aos sargentos Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, e Cleiton Serafim Gonçalves, de 42; e duas da Polícia Civil, representando Rodrigo Velloso Cabral, da 39ª DP (Pavuna), e Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, da 53ª DP (Mesquita), conhecido como "Máskara'.



O espaço também foi decorado com rosas. Segundo a Rio de Paz, a instalação permanecerá no local até terça-feira (4), quando a operação completará uma semana. "A intenção é que o memorial se torne um local onde a população possa homenagear os policiais, levando flores ou qualquer outro objeto que desejar", informou a ONG, que aguarda o retorno da prefeitura do Rio sobre a autorização para manter o memorial até a data prevista.

Operação mais letal da história do Rio





Segundo o balanço das forças de segurança, 121 pessoas morreram na megaoperação. Entre elas estavam 117 suspeitos e os quatro policiais. O número de óbitos oficiais ainda pode crescer, pois as buscas continuam na região, mas essa já é considerada a operação mais letal da história do estado . O número de mortos é o dobro do registrado na ação do Jacarezinho há quatro anos, quando 28 pessoas morreram.

Além disso, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes acabaram apreendidos. As equipes apreenderam 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.