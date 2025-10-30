Rio de Paz faz ato em Copacabana em homenagem aos quatro policiais mortos em megaoperaçãoDivulgação/Rio de Paz
Rio de Paz faz ato em Copacabana por policiais mortos na megaoperação
Camisas manchadas de vermelho e rosas foram colocados na areia da praia, nesta quinta-feira (30)
Secretário diz que corpo decapitado em operação pode ser ato de traficantes
'Quem disse que quem cortou a cabeça não foi o pessoal lá que foi buscar o corpo', questionou Felipe Curi
PF prende liderança do CV e foragido por crimes na Paraíba na Baía de Guanabara
Monitoramento sobre a embarcação onde o homem estava começou ainda de madrugada
Câmara aprova intervenção da prefeitura do Rio em imóveis particulares em situação de risco
Medida busca garantir a segurança da população diante de diversas ocorrências recentes de desmoronamentos de prédios antigos
Comando Vermelho: saiba quem é 'BMW', apontado como chefe do grupo de matadores
Denúncia do MPRJ afirma que o suspeito teria a função de treinar 'soldados' do tráfico
ADPF das Favelas: Entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Corte definiu regras a serem cumpridas em operações policiais
