Elenildo Silva responde por crimes como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa - Reprodução

Publicado 30/10/2025 17:35

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, na manhã desta quinta-feira (30), Elenildo Silva do Nascimento, de 31 anos, conhecido como Júnior Pop, foragido da Justiça da Paraíba e apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho no estado nordestino de acordo com informações obtidas pelo DIA. A captura ocorreu enquanto ele estava em um navio que presta serviços offshore, na Baía de Guanabara, aguardando para atracar no Porto de Niterói.

De acordo com a PF, a embarcação onde se encontrava Júnior Pop começou a ser monitorada ainda de madrugada. Ao localizá-lo, uma equipe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom/RJ) o levou para uma lancha operacional da corporação e, em seguida, para outros agentes, que aguardavam no porto.

Por fim, os policiais encaminharam Elenildo à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, na Região Central. Contra o homem, que responde pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e associação ao tráfico, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. Ele foi encaminhado para o sistema prisional do estado e está à disposição da Justiça.