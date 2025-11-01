Foto rara da Exposição Nacional de 1908 é um dos destaques da exposição - Divulgação

Publicado 01/11/2025 08:36

A Memória da Eletricidade inaugurou a mostra “A Exposição Nacional de 1908” na plataforma Google Arts & Culture. Por meio de fotografias raras, o visitante mergulha na história do evento, promovido na Praia Vermelha, Urca, Zona Sul do Rio, que celebrava o centenário da abertura dos portos e buscava mostrar como o país estava desenvolvido nos ideais de civilização da época. ( clique e veja as fotos!

Com imagens de Augusto Malta, fotógrafo histórico do Rio e responsável por alguns dos principais registros do período de modernização da cidade, nas primeiras décadas do Séc. XX, a exposição destaca os principais pavilhões e palácios erguidos para a ocasião: o Palácio dos Estados, Palácio das Indústrias e as representações estaduais, institucionais e culturais, como o Teatro João Caetano – depois reconstruído na Praça Tiradentes --; o prédio da Fábrica Bangu, inspirado em uma Mesquita; o Pavilhão da Música, parecido com um templo egípcio, entre muitos outros. Ao todo, eram mais de 30 construções, todas temporárias, demolidas após o término do evento.

A solenidade ocupou uma área de 182 mil m² e recebeu, entre agosto e novembro de 1908, mais de 1 milhão de visitantes. Esse tipo de celebração era comum no período. Os países as organizavam para divulgar seus respectivos progressos econômicos, e o Brasil participou de algumas antes de promover a de 1908, como a de Londres (1867), Filadélfia (1876) e Paris (1889).



A mostra também conta com uma entrevista com a arquiteta e museóloga Ruth Levy, autora do livro “Entre palácios e pavilhões: a arquitetura efêmera da Exposição Nacional de 1908”, que estudou por anos a história e o legado da solenidade. Para Levy, as imagens revelam a grandiosidade arquitetônica e o espírito de progresso que marcaram o evento, considerado um divisor de águas na história urbana e cultural do Rio de Janeiro.



“O grande foco era mostrar para o mundo em que pé nós estávamos em termos de ‘civilização’, em que pé nossas cidades estavam em termos de serem cosmopolitas... Havia uma ideia determinista e evolucionista muito forte, no sentido de que as nações vão evoluindo até o momento em que elas chegam na ‘idade do progresso’ e devem apresentar isso. Então, tinha esse caráter de provar que estávamos prontos para concorrer com os países mais desenvolvidos”, explicou a pesquisadora.

Viabilização do desenvolvimento



Um dos legados deixados pela Exposição Nacional de 1908 foi, justamente, a abertura de caminhos que viabilizaram o desenvolvimento da Urca, hoje um dos bairros mais valorizados do Rio. De acordo com a pesquisadora, o evento levou infraestrutura a uma área então pouco habitada, com passagem de energia elétrica por meio de fios subterrâneos, obras de aterro hidráulico e melhorias urbanas que prepararam o terreno para o futuro loteamento.

“A exposição abriu esse novo vetor de crescimento para a cidade. Quando um lugar passa a ter eletricidade, transporte e acesso facilitado, naturalmente desperta interesse para novas construções”, completa.

A Memória da Eletricidade, que promove a mostra, é uma instituição sem fins lucrativos dedicada à preservação e difusão da história do setor elétrico brasileiro. Desde 1986, realiza projetos de pesquisa histórica, conservação de acervos, produção de publicações e coleta de relatos de história oral, promovendo o conhecimento sobre a trajetória e os desafios da energia no Brasil. Seu acervo reúne milhares de documentos, fotografias, vídeos e registros sonoros que contam a evolução do setor elétrico e podem ser acessados gratuitamente pelo site.