Movimento Azul vai promover corrida na Lagoa Rodrigo de FreitasSandro Vox / Arquivo O Dia

Rio - A Lagoa Rodrigo de Freitas será palco de um grande evento no próximo dia 9, das 7h às 12h, com corrida, orientação de profissionais de saúde, testes de glicemia, aula de ioga, palestras e DJ. A ação integra o calendário do Novembro Azul e do Mês Mundial do Diabetes, que tem como marco o Dia Mundial do Diabetes em 14 de novembro, data do aniversário de Frederick Banting (1891–1941), um dos descobridores da insulina.

A motivação do Movimento Azul, idealizado por Renée Assayag, nasceu em casa. Mãe do Bruno, 17 anos, Renée enfrentou uma via-crúcis de dois meses até chegar ao diagnóstico de diabetes tipo 1 (DM1) — uma doença autoimune crônica em que o sistema imunológico destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Nesse período, o adolescente apresentou sede excessiva, muita fome, vontade frequente de urinar, fadiga e perda de peso inexplicável. Passou por episódios de sinusite e gastroenterite, chegou a ser internado, mas não foi testado para glicose.

“Me considero uma pessoa bem informada, mas nada fechava. Passamos por alguns especialistas e nada. Faltou informação. Se me dessem uma lista com dez possibilidades, eu não apontaria diabetes. Tinha em mente o estilo de vida super saudável do meu filho”, conta Renée.

Ao comentar o caso com um amigo endocrinologista e corredor, surgiu a suspeita de DM1 — e bateu. Com o tratamento iniciado e o filho reagindo “de maneira incrível” ao uso de insulina, Renée decidiu transformar gratidão em impacto: convidou amigos para “correr de azul” em novembro, fez contato com a Sociedade Brasileira de Diabetes – RJ (SBD-RJ) e, no boca a boca, a corridinha virou Movimento Azul, um evento de educação e informação aberto à população.

Durante toda a manhã, equipes da SBD-RJ estarão no local para testes de glicemia gratuitos e orientação sobre sinais, fatores de risco e caminhos de cuidado. A agenda inclui palestras de prevenção, nutrição e exercícios, aula de ioga aberta ao público e DJ animando o espaço.

“A educação sobre o diabetes tem enorme importância na mudança de hábitos e na identificação de sintomas — e isso salva vidas”, afirma a endocrinologista Joana Dantas, presidente da SBD-RJ, apoiadora do projeto.

Serviço:

Data: Movimento Azul, domingo, dia 9, das 7h ao me-dia

Local: Eu Rio Beach Club, Lagoa Rodrigo de Freitas (altura do Corte do Cantagalo)

Programação

* 7h15 — Aquecimento

* 7h30 — Corrida (volta completa na Lagoa)

* 9h30 — Palestras (prevenção, nutrição e exercícios)

* 10h — Aula de ioga

* 7h–12h — Orientação com médicos, testes de glicemia gratuitos e DJ