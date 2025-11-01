Caso aconteceu na Rua Ibiapina, que cruza os bairros da Penha e Olaria - Reprodução / X

Caso aconteceu na Rua Ibiapina, que cruza os bairros da Penha e Olaria Reprodução / X

Publicado 01/11/2025 09:45

Rio – Criminosos armados em dois veículos atiraram contra uma viatura da Polícia Militar na Rua Ibiapina, altura de Olaria, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (31). Após os disparos, os bandidos fugiram pela via, que também cruza o bairro da Penha.

Em nota, a corporação informou que os agentes, do 16º BPM (Olaria), não revidaram e ninguém ficou ferido. "O policiamento foi reforçado na região", destacou o comunicado.

Megaoperação

O ataque à viatura acontece dias após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão , na última terça-feira (28), que se tornou a ação mais letal da história do Brasil, com 121 óbitos, incluindo quatro policiais.

Até o momento, 109 mortos já foram identificados, sendo 43 com mandados de prisão em aberto. Deste total, 78 apresentavam histórico de crimes graves, o que representa cerca de 80%. Além disso, 54 são de outros estados (15 do Pará, 11 da Bahia, nove do Amazonas, sete de Goiás, quatro do Ceará, quatro do Espírito Santo, dois da Paraíba, um do Mato Grosso e um de São Paulo).

As autoridades destacaram que foram mortos líderes do tráfico de outros estados, como "Russo", de Vitória, no Espírito Santo; "Chico Rato", chefe de Manaus, capital do Amazonas; "Gringo", também de Manaus; "PP", do Pará; "Mazola", líder do crime organizado em Feira de Santana, na Bahia, entre outros.

"Temos narcoterroristas neutralizados de quatro das cinco regiões do país. Só não tivemos da região Sul", destacou o delegado Felipe Curi, secretário de Estado da Polícia Civil.

Além dos mortos, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas (54 com anotações criminais), sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e o restante foi autuado em flagrante. As equipes apreenderam ainda 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.