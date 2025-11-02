Prisão foi realizada por agentes da Deam de Meriti - Divulgação

Prisão foi realizada por agentes da Deam de MeritiDivulgação

Publicado 02/11/2025 09:45

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, neste sábado (1º), um homem condenado por estuprar a própria sobrinha desde quando ela tinha apenas 5 anos. O criminoso foi capturado no bairro Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada, após trabalho de inteligência da unidade.

De acordo com as investigações do site da corporação, os abusos ocorreram por vários anos, durante a infância da vítima. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi capturado sem oferecer resistência e, contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão por estupro de vulnerável.