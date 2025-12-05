Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)

Publicado 05/12/2025 11:10 | Atualizado 05/12/2025 11:34

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem ocorrida nesta quinta-feira (4), em Bonsucesso, na Zona Norte. O caso ocorreu na esquina das ruas Adail e Cardoso de Morais.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) encontraram o homem, de aproximadamente 30 anos, ainda não identificado, já sem vida. A equipe isolou a área para perícia. Próximo ao local, os policiais acharam uma arma de fogo.

Segundo relatos, ele estaria praticando assaltos na área quando foi atingido por um tiro na cabeça. O autor do disparo ainda é desconhecido. Bombeiros recolheram o corpo e o levaram para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. A corporação informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.