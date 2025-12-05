Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Agência O Dia
Polícia investiga morte de homem em Bonsucesso
Caso ocorreu na esquina das ruas Adail e Cardoso de Morais
Homem é morto a tiros dentro de carro em Campo Grande
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital
Dino marca julgamento sobre assassinato de Marielle Franco para fevereiro
Crime ocorreu em 2018 na capital fluminense
Moradores reclamam de falta d'água há mais de três dias em Campo Grande
Atividades básicas, como tomar banho ou fazer comida, estão sendo prejudicadas
Governador diz confiar em 'condução imparcial' de investigação da prisão de Bacellar
Presidente da Alerj foi preso por suspeita de vazar informações da operação que prendeu TH Joias
Rio inicia vacinação contra vírus da bronquiolite em gestantes neste sábado
Imunização tem dose única e protege bebês nos primeiros seis meses pelos anticorpos da mãe
