Estação de trem de Madureira no ano de 1937 - Reprodução / Arquivo Nacional

Estação de trem de Madureira no ano de 1937Reprodução / Arquivo Nacional

Publicado 05/12/2025 10:41

Rio - O Centro Cultural Casa Rua, em Madureira, Zona Norte, vai receber neste sábado, das 11h às 13h, o lançamento da websérie Memórias Cariocas, que retrata as histórias, personagens e patrimônios culturais do subúrbio do Rio. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso pelo Sympla

O evento é promovido pelo Rio Memórias. Fundado em 2019, a organização se dedica a promover a história e a cultura da cidade.

A estreia terá uma roda de conversa com a repórter e organizadora do livro "Pretos novos do Valongo", Monica Sanches, e o historiador e colunista da Veja Rio Rafael Mattoso.

Estruturada em quatro episódios, a produção traz entrevistas com a escritora Sandra Carneiro, o jornalista Rafael Freitas e Rafael Mattoso, além de reportagens sobre figuras e sítios históricos, entre eles a Fazenda Capão do Bispo, localizada no Cachambi, e o Museu do Trem, no Engenho de Dentro, ambos na Zona Norte. O projeto também homenageia nomes como Dona Ivone Lara, mãe de santo Iyá Davina e os fundadores do Bangu Athletic Club.

Para o Rio Memórias, que já tinha assinado seis temporadas de um podcast, a produção é uma oportunidade de experimentar um novo formato.

"Imagens são ferramentas poderosas para contar o passado. É um grande desafio incorporá-las às narrativas e para isso contamos com a Mônica Sanches à frente do projeto", conta a diretora do instituição, Livia Baião.

O Centro Cultural fica na Rua Carvalho de Souza, 237, em Madureira.