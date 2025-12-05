Prefeitura do Rio começa vacinação contra vírus da bronquiolite em gestantes neste sábado (06) - Arquivo O Dia

Prefeitura do Rio começa vacinação contra vírus da bronquiolite em gestantes neste sábado (06)Arquivo O Dia

Publicado 05/12/2025 11:08

Rio - A Prefeitura do Rio vai iniciar, a partir deste sábado (6), a vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causa de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos. Ele é transmitido por meio de gotículas de tosse ou espirro, ou pelo contato com objetos e superfícies contaminados.

A aplicação, indicada a partir da 28ª semana de gestação e sem limite máximo, busca proteger bebês nos primeiros seis meses de vida por meio da transferência de anticorpos produzidos pela mãe. O esquema vacinal será de dose única a cada gestação.

Para receber a dose, basta apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta da gestante ou outro comprovante de vacinação. Ela poderá ser tomada junto às vacinas de influenza, covid-19 e dTpa adulto.

Postos de vacinação

A vacina estará disponível inicialmente nos Super Centros de Vacinação: Botafogo, Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande) e Zona Norte (Shopping Nova América). A unidade de Botafogo funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h. O ParkShopping fica aberto todos os dias de 10h às 22h e, aos domingos, de 12h às 22h. Já o shopping Nova América abre de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h.

A partir das 12h da segunda-feira (8), a imunização vai ser oferecida nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde.