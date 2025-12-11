Equipe da Comlurb realiza poda no local com caminhão de cesto aéreo - Divulgação / Comlurb

Equipe da Comlurb realiza poda no local com caminhão de cesto aéreo Divulgação / Comlurb

Publicado 11/12/2025 11:36

Rio - A Rua Ulisses Guimarães, na Cidade Nova, Zona Central, teve que ser interditada na manhã desta quinta-feira (11), devido a um galho com risco de queda.



Segundo o Centro de Operações, a via está bloqueada na altura do Clube do Servidor Municipal.

A recomendação para o motorista que chega à Rua Ulisses Guimarães vindo da Pinto de Azevedo é seguir pela Rua Neri Pinheiro e, em seguida acessar a Avenida Salvador de Sá.



Uma equipe da Comlurb foi acionada ao local para realizar a poda com um caminhão de cesto aéreo, enquanto guardas municipais orientam o trânsito.