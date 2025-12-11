Operação Apócrifo apura esquema de fraudes da Justiça do Trabalho - Divulgação / PF

Operação Apócrifo apura esquema de fraudes da Justiça do TrabalhoDivulgação / PF

Publicado 11/12/2025 11:17 | Atualizado 12/12/2025 07:12

Rio - A Polícia Federal deflagrou a Operação Apócrifo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Valença, no Sul Fluminense, na manhã desta quinta-feira (11). A ação teve o objetivo de investigar um esquema de desvio de valores das contas da Justiça do Trabalho que seriam destinados ao pagamento de alvarás judiciais, no Rio.

fotogaleria

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em residências de investigados. Um servidor da Justiça do Trabalho é um dos alvos. As investigações apontaram que os envolvidos desviaram cerca de R$15 milhões, entre os anos de 2022 e 2025.



De acordo com a PF, um esquema habilitava terceiros que não faziam parte dos processos judiciais e os colocava como beneficiários de valores a receber. O inquérito foi instaurado com base em informações do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que identificou irregularidades no pagamento de alvarás judiciais com possibilidade de participação de servidores próprios.



O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) deu apoio às investigações, fornecendo informações e documentos necessários ao andamento dos trabalhos. Por meio de nota, o TRT-RJ informou que, por meio de sua Corregedoria Regional, constatou irregularidades na expedição de alvarás pela 2ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu.

"Sem que pairasse qualquer dúvida quanto à idoneidade do magistrado e servidores que tiveram suas credenciais digitais relacionadas às irregularidades, foram determinados os afastamentos de suas atribuições, enquanto as investigações são concluídas. Não obstante, atendendo a requerimento do próprio magistrado, o diretor de secretaria da 2ª VT/NI foi exonerado do cargo comissionado. Do mesmo modo, o magistrado já havia determinado o bloqueio das contas correntes distintas das que são efetivamente relacionadas aos beneficiários dos processos judiciais em questão. Em sessão desta quinta-feira (11/12), o Órgão Especial do TRT-RJ determinou a abertura de Processo Administrativo em face do magistrado, ratificando-se seu afastamento enquanto perduram as investigações", seguiu a nota.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informação.