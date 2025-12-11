Passageiros enfrentam longas filas no Aeroporto do Galeão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/12/2025 09:45

Rio - Passageiros do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, e do Aeroporto Santos Dumont, no Centro, enfrentam longas filas, nesta quinta-feira (11), por causa de voos cancelados e atrasados. Os problemas ocorrem devido às condições climáticas em São Paulo, que registrou fortes vendavais nesta quarta-feira (10).

Segundo o RIOGaleão, desde esta quarta, 31 voos foram desviados de dois grandes aeroportos do país pelo mau tempo e quatro viagens tiveram que ser canceladas. A administração informou que, em razão desse volume adicional, a malha aérea segue em processo de ajuste.

De acordo com a Infraero, grande parte dos cancelamentos do Santos Dumont ocorreu devido às condições meteorológicas no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nesta quinta-feira (11), houve o cancelamento de dois voos de chegada e 13 de partidas. Nesta manhã, o Aeroporto Santos Dumont opera em condições visuais, desde as 5h44.

Nesta quarta-feira (10), 21 viagens de chegada de Congonhas para o Santos Dumont e 18 de partidas foram canceladas. Um voo chegou a decolar com destino à São Paulo. No entanto, precisou voltar para o aeroporto carioca. Os passageiros desembarcaram e foram acomodados em outro voo. Um outro avião decolou com atraso.



'Desespero'

A atriz Drica Moraes, que tem papéis marcantes em novelas brasileiras como "Chocolate com Pimenta", "Travessia" e "Império", é uma das passageiras que sofreu com os impactos da ventania em aeroportos de São Paulo. Em seu perfil no Instagram, a artista contou que enfrenta longas filas há dois dias para retornar ao Rio.

"Segundo dia de drama no aeroporto. Desde ontem tentando e os voos mudam de gate [portão]. É um desespero. Crianças no chão, idosos sentados, realmente um horror. Drama. Dois dias tentando voltar", disse.

Nesta quinta, a atriz foi ao Aeroporto de Guarulhos para pegar um avião. No local, 15 voos foram cancelados.

Direito dos passageiros

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) destaca que, nos casos de atraso, cancelamento de voos e preterição de embarque (por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, overbooking, etc.), o passageiro tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação.

A assistência é oferecida gradualmente pela empresa aérea de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o problema. A partir de uma hora: comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de duas horas: alimentação (voucher, lanche, bebidas, etc). A partir de quatro horas: acomodação ou hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto.

Se o atraso for superior a quatro horas (ou a empresa já tenha estimativa de que o voo atrasará esse tempo), ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, deverá oferecer, além da assistência material, opções de reacomodação ou reembolso.