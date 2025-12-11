Passageiros enfrentam longas filas no Aeroporto do GaleãoReprodução / Redes Sociais

Rio - Passageiros do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, e do Aeroporto Santos Dumont, no Centro, enfrentam longas filas, nesta quinta-feira (11), por causa de voos cancelados e atrasados. Os problemas ocorrem devido às condições climáticas em São Paulo, que registrou fortes vendavais nesta quarta-feira (10).
Segundo o RIOGaleão, desde esta quarta, 31 voos foram desviados de dois grandes aeroportos do país pelo mau tempo e quatro viagens tiveram que ser canceladas. A administração informou que, em razão desse volume adicional, a malha aérea segue em processo de ajuste.
De acordo com a Infraero, grande parte dos cancelamentos do Santos Dumont ocorreu devido às condições meteorológicas no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nesta quinta-feira (11), houve o cancelamento de dois voos de chegada e 13 de partidas. Nesta manhã, o Aeroporto Santos Dumont opera em condições visuais, desde as 5h44.
Nesta quarta-feira (10), 21 viagens de chegada de Congonhas para o Santos Dumont e 18 de partidas foram canceladas. Um voo chegou a decolar com destino à São Paulo. No entanto, precisou voltar para o aeroporto carioca. Os passageiros desembarcaram e foram acomodados em outro voo. Um outro avião decolou com atraso.
'Desespero'
A atriz Drica Moraes, que tem papéis marcantes em novelas brasileiras como "Chocolate com Pimenta", "Travessia" e "Império", é uma das passageiras que sofreu com os impactos da ventania em aeroportos de São Paulo. Em seu perfil no Instagram, a artista contou que enfrenta longas filas há dois dias para retornar ao Rio.
"Segundo dia de drama no aeroporto. Desde ontem tentando e os voos mudam de gate [portão]. É um desespero. Crianças no chão, idosos sentados, realmente um horror. Drama. Dois dias tentando voltar", disse.
Nesta quinta, a atriz foi ao Aeroporto de Guarulhos para pegar um avião. No local, 15 voos foram cancelados.
Direito dos passageiros
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) destaca que, nos casos de atraso, cancelamento de voos e preterição de embarque (por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, overbooking, etc.), o passageiro tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação.
A assistência é oferecida gradualmente pela empresa aérea de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o problema. A partir de uma hora: comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de duas horas: alimentação (voucher, lanche, bebidas, etc). A partir de quatro horas: acomodação ou hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto.
Se o atraso for superior a quatro horas (ou a empresa já tenha estimativa de que o voo atrasará esse tempo), ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, deverá oferecer, além da assistência material, opções de reacomodação ou reembolso.
Todos os direitos podem ser consultados no site da Anac.
