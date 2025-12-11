Rompimento fez ônibus cair em cratera e deixou Rua Figueira de Mello alagada - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 11/12/2025 10:18

Rio - O reparo no vazamento de uma rede de distribuição de água em São Cristóvão, na Zona Norte, foi concluído na manhã desta quinta-feira (11). O rompimento da tubulação abriu um buraco na Rua Figueira de Melo, onde um ônibus chegou a cair , e provocou o alagamento da via, na quarta-feira (10). Moradores de oito bairros afetados pela suspensão do fornecimento terão o serviço normalizado em até 72 horas.

De acordo com a Águas do Rio, o reparo no trecho da tubulação, que fica na altura da Avenida Pedro II, foi finalizando durante a manhã de hoje e a previsão é de que a repavimentação da Rua Figueira de Melo seja concluída até sexta-feira (12). Ontem, um ônibus da linha 657D (Venda das Pedras x Praça XV) chegou a cair na cratera que se abriu, mas não houve feridos. Veículos e pessoas também precisaram circular em meio ao alagamento.

Além dos trantornos para os motoristas e pedestres, o fornecimento de água precisou ser suspenso em oito bairros da Zona Norte e Região Central da cidade. Segundo a concessionária, o abastecimento foi impactado em São Cristóvão, Praça da Bandeira, Santo Cristo, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Saúde e Centro. O serviço entrou em processo de normalização gradativa, podendo levar 72 horas ou prazo maior, especialmente nas áreas elevadas e localizadas nas pontas do sistema de distribuição.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o acesso à Rua Figueira de Melo permanece interditado nesta quinta, na altura da Rua Antunes Maciel, onde também há trabalho da Secretaria Municipal de Conservação (Seconversa). Agentes da Guarda Municipal ainda trabalham no local para orientar os motoristas e o trânsito está sendo desviado pela Avenida Francisco Eugênio, Rua Ceará e Avenida Pedro II.