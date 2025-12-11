Acidente foi na pista sentido Barra - Divulgação COR

Publicado 11/12/2025 09:37

Rio - Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto, na manhã desta quinta-feira (11), na Avenida das Américas, na altura do BRT Guiomar de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, ocorreu como informa o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). A vitima precisou ser resgatada de helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Recreio foi acionado às 7h25 e a vítima localizada com necessidade urgente de atendimento. Ainda não há informações sobre para onde a equipe a levou, nem detalhes sobre identidade ou sexo.



De acordo com o COR-Rio, a pista foi liberada no momento, o trânsito apresenta intensidade e ponto de retenção no trecho, no sentido Barra da Tijuca.