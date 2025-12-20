Carro de Raissa foi recuperado e levado para a 57ª DP (Nilópolis)Divulgação / PCERJ
A Polícia Civil informou que o veículo foi recuperado após o trabalho de análise de câmeras de segurança da região por agentes da 57ª DP (Nilópolis) e policiais militares. Até o momento, não há informações sobre o local em que o carro foi achado ou presos.
Esta foi a terceira vez que Raissa, de 35 anos, foi assaltada. Uma câmera de monitoramento registrou a abordagem dos bandidos nesta sexta. Nas imagens, é possível ver o Hyundai Creta da ex-rainha de bateria sendo ultrapassado por outro carro e roubado na Estrada Nilo Peçanha, às 14h30. A ação durou 35 segundos.
Ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira tem carro roubado em Nilópolis— Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/54KyuoQSir
