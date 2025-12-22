Tiroteio volta a assustar moradores da CarobinhaReprodução / Redes Sociais
Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV), invadiram a comunidade, que é comandada por milicianos, pela área de mata e pela Avenida Brasil.
ALERTA CAROBINHA— CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) December 22, 2025
Evitem a comunidade da Carobinha AGORA!
Relatos indicam chegada de mais traficantes da Vila Kennedy (CV) pela mata e pela Av. Brasil .
Carobinha é reduto da MILÍCIA pic.twitter.com/zd2y5zZV8E
A Polícia Militar informou que agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar informações de disparos de arma de fogo na Carobinha. No local, os militares realizaram patrulhamento preventivo e permaneceram no interior da comunidade. Até o momento, não há informações de confrontos na região.
