PM realiza ação de desobstrução de vias da região nesta segunda-feira (22)Reprodução

Publicado 22/12/2025 10:13

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (22), uma operação no conjunto Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio. A ação dos agentes tem como objetivo retirar barricadas para a desobstrução de vias da região.



A operação é feita após reclamações frequentes dos moradores do condomínio, que relatam dificuldades de circulação causadas pelas barreiras instaladas nas ruas do conjunto.

Segundo os denunciantes, as barricadas costumam ser removidas, porém, acabam sendo recolocadas pelos criminosos pouco tempo depois.



A operação segue em andamento e ainda não há saldo operacional divulgado pela PM.