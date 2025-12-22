Trens da SuperVia terão esquema especial para as festas de Fim de Ano - Divulgação

Publicado 22/12/2025 10:49 | Atualizado 23/12/2025 13:02

Rio - Um dos momentos mais aguardados para muitos, as festas de Fim de Ano alteram o funcionamento de diversos serviços. Para celebrar o Natal e o Ano Novo, transportes, bancos, postos de saúde e mais prepararam um esquema especial para atender a população. Confira:



Veja o que funciona e o que não funciona no Natal e no Ano Novo



Secretaria Estadual de Saúde (SES)



A SES informou que os hospitais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(SAMU) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da SES funcionam normalmente, com atendimento 24 horas por dia, durante os dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.



O salão do Doador do Hemorio, no Centro, ficará aberto durante o Natal e Ano Novo, com exceção do dia 1º de janeiro. Quem puder doar sangue, basta se dirigir, das 7h às 18h, à Rua Frei Caneca, 8. O posto de coleta do Hemorio em Teresópolis não abre nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, voltando ao funcionamento no dia 29. Em Duque de Caxias, o posto de coleta não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.



No Rio Imagem do Centro, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento seguirá o horário dos finais de semana, apenas para os exames agendados, com exceção para ultrassonografias, ecocardiografias e biópsias, que não serão realizados. O Rio Imagem Baixada não terá atendimento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.



As unidades Rio Farmes, localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, não terão atendimento. Pacientes agendados receberam antecipadamente os medicamentos com as quantidades estimadas necessárias.



O Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini (AME), no Complexo Rubem Braga, em Ipanema, não terá atendimento.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

De acordo com a SMS, as unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante todo o período de Natal e Ano Novo.

O Super Centro Carioca de Vacinação unidades Botafogo, Zona Oeste (no ParkShoppingCampoGrande) e Zona Norte (Shopping Nova América) funcionarão até as 12h nos pontos facultativos dos dias 24 e 31 de dezembro de 2025. Nos feriados de Natal (25/12) e de Ano Novo (01/01/26), não abrirão.

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação – e o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, não abrirão nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.



Metrô



Para o Natal, o MetrôRio preparou um esquema especial. No dia 24 de dezembro, o transporte funcionará normalmente, das 5h à meia-noite. No dia 25, o sistema abrirá às 7h, e a operação será encerrada às 23h.



Nos dois dias, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Já as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.



O posto de gratuidade na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente nos dias 24, 25 e 26 de dezembro. O local voltará a abrir no dia 29. O Espaço do Cliente, na estação Carioca/Centro, funcionará no dia 24, das 8h às 17h; e no dia 25, das 8h ao meio-dia.



A concessionária ainda não divulgou o esquema especial para o Ano Novo.



Trem



De acordo com a SuperVia, tanto na véspera de Natal (24 de dezembro) quanto na de Ano Novo (31), os trens vão circular com horários fixos, de acordo com a grade de sábados. No Natal, dia 25, a operação será com horários fixos, de acordo com a grade de domingos e feriados.



Para o Ano Novo, a SuperVia preparou viagens extras para atender o retorno dos clientes da festa de Réveillon. A estação Central do Brasil reabrirá à 0h20 para embarque. O ramal Japeri terá três viagens expressas – 0h50; 1h05; 1h20 – e quatro paradoras – 1h50; 2h50; 3h50 e 4h50.



O ramal Santa Cruz contará com sete viagens paradoras – 0h51; 1h06; 1h21; 2h10;

3h10; 5h10 e 5h10. O ramal Saracuruna terá seis viagens paradoras – 1h; 1h20; 2h; 3h; 4h e 5h.



Para o evento Maravilha Rio, da Igreja Batista Atitude, no Maracanã, também terá esquema especial. Na ida, o ramal Santa Cruz, entre 15h e 17h, terá intervalo médio de 17 minutos no sentido Central do Brasil.



No ramal Japeri, entre 15h e 17h, terá intervalo médio de 17 minutos nos trens sentido Central do Brasil. As viagens farão serviço de expresso. O ramal Saracuruna, entre 15h45 e 17h05, terá intervalo médio de 20 minutos nos trens sentido Central do Brasil.



Para a volta, a estação Maracanã reabre à 0h20 para embarque e fechará à 1h15. O ramal Japeri terá quatro viagens expressas – 0h46; 0h59; 1h14 e 1h29. O ramal Santa Cruz terá quatro viagens paradoras – 0h45; 1h00; 1h15 e 1h30. Já o ramal Saracuruna, terá três viagens paradoras – 0h50; 1h10 e 1h30.



Para evitar filas, a SuperVia orienta a compra antecipada das passagens de ida e volta.



BRT



De acordo com a Mobi-Rio, nos dias 24 e 31 de dezembro, o BRT vai operar de acordo com a grade de sábado. Nos dias 25 de dezembro e 1ª de janeiro, o serviço seguirá com a grade de domingo.



A Mobi-Rio orienta que os usuários se programem com antecedência e acompanhem os canais oficiais para eventuais atualizações.

VLT

O VLT Carioca vai operar com grade especial na véspera de Nata, no dia 24 de dezembro. As linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) vão circular com intervalos de 12 minutos, das 6h às 14h, e de 15 minutos, das 14h às 18h. Nos demais horários, os intervalos médios serão de 20 minutos. Já a linha 2 terá intervalos de até 60 minutos ao longo do dia.

No Natal, dia 25 de dezembro, o sistema funcionará com a grade de feriados, praticando intervalos médios de 20 minutos. O VLT Carioca opera diariamente, das 5h às 23h.





Bancos



De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no Natal (25 de dezembro) e nem no Ano Novo (1º de janeiro). As compensações bancárias não são efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.



No dia 24/12 (quarta-feira), os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília, ou das 8h às 10h nos estados com diferença de 1 ou 2 horas em relação à Brasília. Já nos dias 26/12 e 02/01 os bancos irão funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.



O último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será no dia 30/12 (terça-feira). No dia 31/12 não há expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas.



Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 25/12, 31/12 e 01/01 – poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.



Correios



Também não haverá atendimento nas agências dos Correios nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Tanto na véspera de Natal, dia 24, quanto na sexta-feira (26), o funcionamento será normal. No sábado (27), as agências que operam nos sábados funcionarão normalmente.



Na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, as agências estarão funcionando normalmente. Porém, nos dias 2 e 3 de janeiro não haverá atendimento. As entregas de cartas e encomendas ocorrerão no mesmo esquema.



Durante os feriados, a Central de Atendimento estará disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais:



Site dos Correios, na página do Fale Conosco, por meio do endereço https://www.correios.com.br/falecomoscorreios/central-de-atendimento;

Telefones: 4003-8210; 0800-881-8210; 0800-881-8211 (atendimento a pessoas com deficiência auditiva);

Whatsapp: 11 4003-8210;

Chat, disponível diretamente no portal.

Os canais digitais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo praticidade e agilidade aos clientes. O atendimento com operadores será retomado no próximo dia útil, após o feriado.



INSS



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficará com as agências abertas até às 13h dos dias 24 e 31 de dezembro, além de atendimento humano até às 18h através da Central 135. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as agências estarão fechadas e a Central 135 terá apenas atendimento eletrônico.



Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o funcionamento será normal.



Detran



O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou que os postos não abrirão nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.



Águas do Rio



A Águas do Rio estará com as lojas físicas fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nas vésperas, o atendimento presencial ocorrerá em horário reduzido, das 8h às 12h. Nos demais dias, o funcionamento será normal, das 8h às 17h.



A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento funcionam 24 horas por dia, assim como as equipes operacionais em campo. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp e telefone 0800 195 0 195, além da agência virtual disponível em www.aguasdorio.com.br

Rio+Saneamento

As lojas de atendimento da Rio+Saneamento funcionarão das 9h ao meio-dia nos dias 24 e 31 de dezembro. No Natal, dia 25, não haverá atendimento presencial. Durante o feriado, a concessionária mantém em funcionamento, 24hs, os seguintes canais de atendimento: telefone/WhatsApp: 0800 772 1025 (cidade do Rio) e 0800 772 1027 (demais cidades) e o site www.riomaissaneamento.com.br

Light

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as agências comerciais da Light terão atendimento presencial até o meio-dia, enquanto as unidades localizadas em shoppings funcionarão até as 14h. Nos dias 25 de dezembro e 1ºde janeiro, não haverá expediente.

Durante o período, os clientes podem utilizar os canais digitais da Light, que funcionam normalmente e permitem a solicitação de diversos serviços sem sair de casa, como emissão de segunda via de conta, religação após corte e comunicação de falta de energia.



A Lia, assistente virtual da Light, também está disponível pelo WhatsApp para atendimento e registro de ocorrências. Basta adicionar o número (21) 99981-6059 aos contatos, iniciar uma conversa e selecionar a opção desejada no menu. Os canais digitais funcionam 24 horas por dia.



Enel



A Enel informou que as lojas de atendimento não funcionarão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nas vésperas, 24 e 31, ficarão abertas das 8h às 12h (no dia 31, na cidade de Cordeiro não haverá expediente por ser feriado municipal).



Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana: site da empresa www.enel.com.br, aplicativo Enel Rio (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608) e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).



Shoppings

O Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, funcionará das 10h às 18h no dia 24 de dezembro e das 10h às 16h no dia 31. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados. Alimentação e lazer terão funcionamento facultativo 12h às 21h.

O Bossa Nova Mall, no Centro do Rio, funcionará das 9h às 18h nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura das operações é facultativa das 9h às 21h