Linha Amarela terá grande fluxo entre os dias 24 de dezembro e 4 de janeiroDivulgação

Publicado 22/12/2025 11:36

Rio - A Linha Amarela deve receber cerca de 1,5 milhão de veículos entre os dias 24 de dezembro e 4 de janeiro, período que engloba os feriados do Natal e Ano novo. De acordo com a Lamsa, concessionária responsável pela via, a estimativa é de uma média diária de aproximadamente 126 mil veículos.

Ainda segundo a empresa, o volume de tráfego pode variar ao longo do período festivo. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, a expectativa é de um aumento de 3% na circulação. Já no dia 31, véspera de Ano Novo, o fluxo tende a ser menor, chegando a uma redução de 34%. Nos próprios feriados, tanto no dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, o tráfego deve cair, com a diminuição de 24% e 39% respectivamente.

Para lidar com as mudanças no movimento, a Lamsa informou que vai reforçar a operação ao longo da via, com equipes extras e apoio nos horários de pico, principalmente nas praças de pedágio. Serão utilizados também painéis eletrônicos informar os motoristas sobre condições do trânsito, do clima e orientações ao longo do trajeto.

Confira a previsão do tráfego divulgada pela Lamsa:

1ª semana

Quarta-feira (24/12) – Tráfego intenso das 7h às 18h

Quinta-feira (25/12) – Tráfego moderado das 11h às 20h

Sexta-feira (26/12) – Tráfego intenso das 9h às 18h

Sábado (27/12) – Tráfego moderado das 11h às 19h

Domingo (28/12) – Tráfego leve das 11h às 19h

2ª semana

Segunda-feira (29/12) – Tráfego intenso das 7h às 18h

Terça-feira (30/12) – Tráfego intenso das 6h às 19h

Quarta-feira (31/12) – Tráfego intenso das 9h às 18h

Quinta-feira (01/01) – tráfego leve das 12h às 20h

Sexta-feira (02/01) – Tráfego moderado das 7h às 18h

Sábado (03/01) – Tráfego moderado das 9h às 19h

Domingo (04/01) – Tráfego moderado das 12h às 19h