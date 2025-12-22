Mulher afirma ter tomado um soco do jogador Gustavo Mathiello, que negaReprodução / Instagram
A mulher disse que precisou ir ao hospital para levar pontos no ferimento. “Nesse momento, me encontro revoltada, chateada, magoada”, desabafou ela, que afirmou ter ido à polícia para registrar a ocorrência.
Procurada pelo DIA, a assessoria do jogador negou que Gustavo tenha agredido Karina e explicou que o atleta mora no Rio e está de férias até a representação no Vila Nova.
“O atleta nega as acusações, destacando ainda que a publicação em rede social pela suposta agredida foi também contestada por muitos dos presentes no bar, tendo sido posteriormente editada com restrição de comentários para evitar a exposição de uma versão diferente dos fatos”, afirmou em nota.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador) como lesão corporal. Testemunhas foram ouvidas e investigações estão em andamento para localizar o autor do crime.
Após confusão, o bar onde a agressão aconteceu usou as redes sociais para agradecer o apoio de policiais militares do 17° BPM (Ilha do Governador) e repudiou o ataque violento. “No ilha do sol não compactuamos com violência, desrespeito ou qualquer tipo de preconceito, somos uma empresa comprometida com o bem estar e com diversão do nosso público. Todas as imagens de qualquer ocorrido fora da normalidade são disponibilizadas às autoridades competentes. Frequentadores mal educados não são bem vindos!”, afirmou.
O DIA tenta contato com o clube Vila Nova, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.
