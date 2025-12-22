Mulher afirma ter tomado um soco do jogador Gustavo Mathiello, que nega - Reprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 12:08

Rio - Uma mulher usou as redes sociais para denunciar uma agressão que teria sofrido do jogador de futebol Gustavo Mathiello, do Vila Nova F.C., de Goiânia (GO). Segundo Karina Sales, o atleta socou o rosto dela em uma confusão no bar Ilha Sol, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na madrugada deste domingo (21).

No post, Karina surge ensanguentada e com um corte próximo à boca. Na legenda, ela relatou que estava com o marido e amigos quando foi agredida. “Após esbarrões e xingamentos constantes, contestei a atitude desnecessária e recebi um soco na cara, chegando a cair no chão e ao cair ainda recebi chutes”, afirmou.



A mulher disse que precisou ir ao hospital para levar pontos no ferimento. “Nesse momento, me encontro revoltada, chateada, magoada”, desabafou ela, que afirmou ter ido à polícia para registrar a ocorrência.



Procurada pelo DIA, a assessoria do jogador negou que Gustavo tenha agredido Karina e explicou que o atleta mora no Rio e está de férias até a representação no Vila Nova.



“O atleta nega as acusações, destacando ainda que a publicação em rede social pela suposta agredida foi também contestada por muitos dos presentes no bar, tendo sido posteriormente editada com restrição de comentários para evitar a exposição de uma versão diferente dos fatos”, afirmou em nota.



A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador) como lesão corporal. Testemunhas foram ouvidas e investigações estão em andamento para localizar o autor do crime.



Após confusão, o bar onde a agressão aconteceu usou as redes sociais para agradecer o apoio de policiais militares do 17° BPM (Ilha do Governador) e repudiou o ataque violento. “No ilha do sol não compactuamos com violência, desrespeito ou qualquer tipo de preconceito, somos uma empresa comprometida com o bem estar e com diversão do nosso público. Todas as imagens de qualquer ocorrido fora da normalidade são disponibilizadas às autoridades competentes. Frequentadores mal educados não são bem vindos!”, afirmou.



O DIA tenta contato com o clube Vila Nova, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.