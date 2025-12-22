As pulseiras são distribuídas pelo programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ) - Divulgação

Publicado 22/12/2025 12:48

Rio - Com o aumento do fluxo de passageiros durante as festas de fim de ano, crianças e adolescentes que passarem pela Rodoviária Novo Rio poderão receber pulseiras de identificação nos dias 29 e 30 de dezembro. A ação será realizada no segundo piso do terminal, das 9h às 15h, e tem como objetivo ajudar a prevenir casos de desaparecimento em um dos períodos mais movimentados da cidade.



As pulseiras serão distribuídas pelo programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ). A iniciativa busca alertar pais e responsáveis sobre a importância da prevenção em locais com grande circulação de pessoas, como rodoviárias e terminais de transporte.



"A união de esforços é o melhor caminho para evitar esse tipo de problema. Nessa época do ano, temos que ter atenção mais do que redobrada. O trabalho dos técnicos no local servirá como meio de conscientização sobre os cuidados necessários para evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes”, comenta o gerente do programa, Luiz Henrique Oliveira.

Além disso, durante o evento, haverá o auxílio de uma equipe com profissionais como assistentes sociais e psicólogos, disponíveis para prestar orientações aos responsáveis.