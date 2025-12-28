Em quatro anos, R$ 5,1 bilhões foram investidos em água e esgoto em 27 municípios fluminenses - Divulgação

Ter água tratada chegando todos os dias à torneira faz diferença direta na saúde, na dignidade e na qualidade de vida. Presente em atividades básicas como cozinhar, tomar banho e higienizar alimentos, o abastecimento regular é um dos pilares da saúde pública e da prevenção de doenças. Depois de décadas marcadas por fornecimento irregular, baixa pressão e desperdício, bairros de várias cidades da Região Metropolitana do Rio começam a viver uma nova realidade, com mais estabilidade no serviço e menos improviso dentro de casa.

Desde novembro de 2021, R$ 5,1 bilhões foram investidos pela Águas do Rio na recuperação do sistema de água e esgoto em 27 municípios fluminenses, responsáveis pelo atendimento a cerca de 10 milhões de pessoas. O impacto vai além da infraestrutura: a chegada contínua de água tratada contribui para a redução de problemas associados à falta de higiene e amplia a segurança sanitária de crianças, idosos e famílias inteiras.

Ao longo dos últimos quatro anos, 621 mil fluminenses passaram a receber água tratada e regularizada pela primeira vez. O avanço não se resume ao conforto dentro de casa. Com o abastecimento formalizado, o morador passa a ter uma conta em seu nome, o que garante comprovante de residência, documento essencial para acessar serviços públicos, abrir conta bancária, matricular filhos na escola e exercer direitos básicos de cidadania.

Na Baixada Fluminense, os efeitos já são percebidos no cotidiano da população. Em São João de Meriti, a implantação de 40 quilômetros de novas tubulações e a instalação de novos sistemas de bombeamento, conhecidos como boosters, trouxeram mais estabilidade ao fornecimento para cerca de 123 mil moradores.

Em Duque de Caxias, outros 100 quilômetros de redes ampliaram o acesso à água tratada, beneficiando mais de 36 mil famílias, que passaram a contar com abastecimento regular pela primeira vez. Já em Nova Iguaçu, a expansão de 85 quilômetros de infraestrutura melhorou a rotina de aproximadamente 26 mil pessoas, que passaram a receber água de forma mais constante.

Cidadania que chega pelo saneamento

Entre os beneficiados está Vanessa de França, de 43 anos, moradora do Morro do Amor, em São João de Meriti. Neste ano, ela não escondeu a emoção ao conseguir cadastrar sua residência na Tarifa Social e obter, pela primeira vez, um comprovante de residência em seu nome durante uma ação itinerante realizada no bairro.

“Eu precisava desse comprovante para resolver tudo o que estava travado: abrir conta no banco, conseguir benefícios e até fazer a matrícula dos meus filhos. Esperei muito por essa ação e, quando finalmente consegui, foi um alívio enorme”, contou.

No Leste Fluminense, São Gonçalo avançou no acesso à água tratada e encanada, alcançando cerca de 70 mil pessoas. Em Itaboraí, a implantação e a substituição de mais de 200 quilômetros de redes garantiram fornecimento contínuo para aproximadamente 40 mil moradores. O aposentado Claudio Costa, de 60 anos, morador da comunidade do Coió, no bairro Lindo Parque, desde a infância, lembra como era conviver com a falta de água em São Gonçalo.

“A gente precisou cavar a rede para conseguir algum abastecimento. Com o crescimento da comunidade, a quantidade foi diminuindo, e todo mundo teve que instalar bomba para puxar da tubulação”, recorda. Segundo ele, o cenário mudou. “Hoje está muito melhor. Aposentei a minha bomba e tenho água em abundância”, afirma.

Tarifa Social beneficia 2 milhões de pessoas

Outro avanço relevante está na Tarifa Social. Desde 2021, o número de beneficiários cresceu 110% e hoje alcança cerca de dois milhões de pessoas. O programa garante valores reduzidos na conta de água, ajudando famílias de baixa renda a manter o serviço regularizado e reduzindo práticas improvisadas que colocam a saúde em risco.

“Nosso olhar está voltado, principalmente, para quem mais precisa. Levar saneamento é oferecer dignidade, saúde e cidadania. Quando a água chega com regularidade e a conta cabe no bolso, a vida das pessoas muda de verdade, especialmente em regiões que ficaram décadas sem esse serviço básico”, afirma Sinval Andrade, diretor institucional da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento.

Os avanços registrados na Região Metropolitana ocorrem em um contexto de cumprimento das metas previstas no Marco Legal do Saneamento, que estabelece a universalização do acesso à água tratada para 99% da população e a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto para 90% até 2033.