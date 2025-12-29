Banho de mangueira foi a saída para refrescar os animais do BioParque - Divulgação

Banho de mangueira foi a saída para refrescar os animais do BioParqueDivulgação

Publicado 29/12/2025 12:37

Rio - Em meio às altas temperaturas, o BioParque do Rio adotou uma série de cuidados especiais para manter o bem-estar dos animais. Com a cidade no Nível de Calor 3 desde a véspera do Natal, a atenção permanece redobrada, com estratégias que incluem banhos de mangueira e picolés de frutas, sangue ou carnes congeladas.

Na tarde desta segunda-feira (29), os hipopótamos e o elefante irão receber novas "duchas" refrescantes. Ao DIA, o diretor técnico do espaço, Marcos Traad, explica que, assim como ocorre com os seres humanos, o calor extremo pode provocar estresse térmico nos animais, alterando o metabolismo e exigindo adaptações fisiológicas para a dissipação do calor corporal, o que reforça a importância do monitoramento constante realizado pelas equipes técnicas e de manejo.

"A equipe tem a responsabilidade de garantir condições adequadas de bem-estar ao longo de todo o ano. Em períodos de calor intenso, esses cuidados se tornam ainda mais importantes, com a adoção de medidas específicas para reduzir o estresse térmico. Os recintos contam com áreas sombreadas, abrigos e ambientes planejados para proteger os animais das altas temperaturas, sempre respeitando as necessidades individuais de cada espécie", detalha.

Marcos frisa ainda que há uma mudança na rotina durante o verão. "Durante os períodos mais quentes, a rotina de manejo é ajustada para priorizar o conforto. A equipe técnica segue um cronograma de enriquecimento ambiental que estimula a atividade, o bem-estar e o resfriamento dos animais nos recintos."

Entre as ações, estão a oferta de alimentos congelados, como picolés de fruta de verdade para herbívoros e onívoros, e de sangue ou carnes para carnívoros, além de banhos com mangueira e o uso de aspersores de água. Também são utilizados estímulos sensoriais, como objetos, odores naturais e alimentos escondidos, que contribuem para o bem-estar físico e comportamental mesmo nos dias mais quentes.

A administração do parque reforça que os animais têm acesso constante à água em temperatura adequada e tanques para banho.



Em relação às dietas, elas são ajustadas nesse período, com a oferta de alimentos menos calóricos. Vale destacar ainda que os animais mais suscetíveis ao estresse térmico são aqueles originários de regiões mais frias, que demandam atenção redobrada, como urso e alpaca.



Calor extremo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio está dentro de uma zona considerada como Grande Perigo devido a uma onda de calor, que ocorre quando há uma temperatura 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.

No último sábado (27), a máxima registrada foi de 35,5°C, ao meio-dia, na estação Vila Militar. No domingo (28), na mesma estação, os termômetros alcançaram 36,7°C, às 13h.





