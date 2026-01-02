O acidente ocorreu no sentido Rio - Reprodução

Publicado 02/01/2026 06:27

Rio - Um contêiner caiu de um caminhão e interditou uma faixa da Ponte Rio-Niterói, no sentido Zona Oeste, na altura do Caju, no fim da madrugada desta sexta-feira (2).



Apesar dos transtornos, não houve feridos. Na parte da manhã, equipes da CET-Rio e da Ecovias Ponte retiraram a carga da via.

Mesmo com o acidente, o tempo de travessia era de 13 minutos. Havia pouca movimentação de veículos na pista nesse segundo dia do ano. Por volta das 7h, o trânsito foi totalmente liberado.