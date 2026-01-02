Equipes da Polícia Civil atuam no local do acidenteReprodução
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, identificadas como Divorcio, 39 anos, e Carolina, de 43, foram levados em estado moderado ao Hospital Municipal Miguel Couto.
Imagens gravadas por um veículo estacionado na rua mostram que o carro avançou o sinal vermelho no momento em que colidiu com o táxi.
Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via precisou ser interditada, sendo liberada pouco antes das 7h. Equipes da Polícia Civil realizaram a perícia no local. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat).
