Equipes da Polícia Civil atuam no local do acidente - Reprodução

Publicado 02/01/2026 07:44

Rio - Um acidente entre um táxi e um carro de passeio deixou dois turistas italianos feridos na madrugada desta sexta-feira (2) na esquina da Rua Barata Ribeiro com a Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, identificadas como Divorcio, 39 anos, e Carolina, de 43, foram levados em estado moderado ao Hospital Municipal Miguel Couto.



Imagens gravadas por um veículo estacionado na rua mostram que o carro avançou o sinal vermelho no momento em que colidiu com o táxi.



Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via precisou ser interditada, sendo liberada pouco antes das 7h. Equipes da Polícia Civil realizaram a perícia no local. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat).

O motorista passou por exame de alcoolemia, que deu negativo. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.