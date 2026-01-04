Drogas e armas foram apreendidas pela PM em Madureira - @pmerj

Publicado 04/01/2026 15:00

Rio - Policiais militares prenderam cinco suspeitos durante uma operação nas comunidades do Cajueiro e da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, neste domingo (4).

De acordo com a corporação, a ação aconteceu após os PMs serem alvo de disparos quando se aproximavam da região para verificar informações sobre um confronto entre criminosos, o que deu início a um confronto.

Na operação, desencadeada pelo 9º BPM (Rocha Miranda), foram apreendidos dois fuzis, dois carregadores, 13 munições calibre 5,56 intactas, quatro rádios transmissores, 16 tabletes de maconha e 390 embalagens de entorpecentes com características de cocaína.

A ocorrência segue em andamento.