O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 04/01/2026 13:44

Rio - Um homem foi assassinado a tiros, na tarde deste sábado (3), na Praça Leandro da Cruz Madeira, no Barro Vermelho, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. No ataque, uma criança acabou sendo baleada.

Segundo relatos nas redes sociais, Sidnei da Silva Silveira, de 25 anos, estava em um ponto de mototáxi quando criminosos atiraram em sua direção. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. As equipes chegaram no endereço e encontraram Sidnei já sem vida, com marcas de tiros pelo corpo.

A PM informou que uma criança também foi atingida. A vítima deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada. Ainda não há informações sobre seu quadro de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.

*Matéria de Romulo Cunha e da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Romulo Cunha