Divulgação / PMERJ

Rio – Dois criminosos morreram em confronto com policiais na Travessa Carmem Campos, no Parque São Nicolau, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (4).
Na ação, os agentes apreenderam uma moto roubada, munições e um fuzil.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.