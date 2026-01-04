Na ação, os agentes apreenderam uma moto roubada, munições e um fuzil - Divulgação / PMERJ

Na ação, os agentes apreenderam uma moto roubada, munições e um fuzilDivulgação / PMERJ

Publicado 04/01/2026 09:31

Rio – Dois criminosos morreram em confronto com policiais na Travessa Carmem Campos, no Parque São Nicolau, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (4).

Dois criminosos morreram após entrarem em confronto com policiais militares do #21BPM na Travessa Carmem Campos, em Parque São Nicolau, São João de Meriti. Com eles, foram apreendidos uma motocicleta roubada, munições e um fuzil. A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP. pic.twitter.com/5HvYjR4Rl8 — @pmerj (@PMERJ) January 4, 2026

Na ação, os agentes apreenderam uma moto roubada, munições e um fuzil.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.